ارتفاع عدد قتلى انفجار منجم فحم في الصين إلى 90 قتيلا

فرق الإنقاذ والطوارئ لدى وصولها إلى منجم ليوشينيو للفحم

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت إن عدد القتلى جراء انفجار غاز في منجم فحم في إقليم شانشي شمال البلاد قفز إلى 90 قتيلا.

وذكرت شينخوا في وقت سابق أن انفجار الغاز وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في منجم ليوشين يو للفحم في منطقة تشين يوان حيث كان 247 عاملا يعملون تحت الأرض.

ودعا الرئيس شي جين بينغ السلطات إلى “عدم ادخار أي جهد” في علاج المصابين وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، وأمر بإجراء تحقيق شامل لتحديد سبب الحادث ومساءلة صارمة وفقا للقانون.

وكرر رئيس الوزراء لي تشيانغ هذه التعليمات، داعيا إلى نشر المعلومات في الوقت المناسب وبدقة، وإلى المساءلة الصارمة.

وذكرت إدارة الطوارئ المحلية في تشين يوان أن عمليات الإنقاذ مستمرة، ويجري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وتشهد الصين انخفاضا كبيرا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث مناجم الفحم، وغالبا ما تكون بسبب انفجارات الغاز أو الفيضانات، منذ أوائل العقد الأول من الألفية بفرض لوائح أكثر صرامة وممارسات أكثر أمنا.

ومع ذلك، تعد واقعة ليوشين يو أحد أكثر الحوادث التي يسقط فيها قتلى في البلاد خلال العقد الماضي.

وأفادت شينخوا باحتجاز المسؤولين التنفيذيين في الشركة المسؤولة عن المنجم.