إصابة 8 في حادث دهس بمودينا الإيطالية

ذكرت الشرطة في مدينة مودينا الإيطالية ورئيس البلدية أن ثمانية أشخاص أصيبوا اليوم السبت عندما صدمت سيارة حشدا في وسط المدينة الواقعة بشمال البلاد.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على السائق، وهو رجل في الثلاثينيات من العمر، مشيرة إلى انتهاء الخطر.

وقال رئيس البلدية ماسيمو ميزيتي لمحطة تلفزيونية إن أربعة من المصابين في حالة خطيرة.

وأضاف أن السائق، الذي يحمل الجنسية الإيطالية ومولود في بيرجامو، يقيم في منطقة مودينا وينحدر من شمال أفريقيا.

وأوضح ميزيتي “يبدو أن ( السائق) قاد سيارته عمدا تجاه الرصيف وصدم عدة أشخاص واصطدم بواجهة متجر ثم خرج من سيارته وهو يشهر سكينا”.

وتابع أن رجلا حاول إيقاف السائق لكنه أصيب بجروح طفيفة.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني في منشور على منصة إكس “أعبر عن تضامني مع المصابين وعائلاتهم.. ما حدث في مودينا أمر بالغ الخطورة”.