حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تمركزت قبالة شبه الجزيرة العربية

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو الجمعة وصول حاملة الطائرات شارل ديغول والسفن المواكبة لها إلى المنطقة قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية حيث ستتمركز استعدادا لإمكانية إطلاق مهمة “محايدة” تهدف لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة “بي اف ام تي في” إن الحاملة “عبرت قناة السويس، وتقدمت نحو بحر العرب، وهي حاليا في موقعها، لكنها ليست في مضيق هرمز”.

وأضافت “منذ البداية، كان موقف فرنسا هو عرض إمكانية إعادة حرية الملاحة في المضيق، ولكن بطريقة غير هجومية، بل دفاعية بحتة، وتحترم القانون الدولي”.

ثم قالت روفو في منشور على منصة “اكس” إن حاملة الطائرات “موجودة في المنطقة، في البحر الأحمر، كجزء من مهمة دفاعية لدعم احترام الحرية البحرية وعلى مسافة من المتحاربين”.

وكانت حاملة الطائرات قد عبرت قناة السويس في السادس من أيار/مايو وتوقفت لعدة أيام في جيبوتي حيث تقيم فرنسا قاعدة بحرية.

وقالت الوزيرة إن وجود حاملة الطائرات الفرنسية في منطقة الخليج “يمنحنا إمكانية تقييم الوضع والتأثير في المعادلة الدبلوماسية الإقليمية والعالمية”.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا الشهر الماضي بلورة خطة عسكرية لتأمين مضيق هرمز، من شأنها أن تتيح استئناف حركة الملاحة التجارية فيه.

وأفادت تقارير بموافقة نحو 40 دولة على المشاركة في مهمة متعددة الجنسيات بقيادة الدولتين لحماية الملاحة في هذا الممر المائي الرئيسي، حالما توافق إيران والولايات المتحدة على رفع الحصار عنه.

ويُعيق إغلاق المضيق الاستراتيجي تصدير المحروقات من الخليج، ويرفع أسعارها، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.