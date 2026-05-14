رئيسة وزراء لاتفيا تستقيل بعد اختراق مسيرات أوكرانية أجواء بلادها

رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا

أعلنت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا استقالتها الخميس، بعدما فقدت دعم حزب رئيسي في ائتلافها إثر إجبارها وزير دفاعها على الاستقالة وتحميله مسؤولية فشل الدولة الواقعة في منطقة البلطيق في منع توغل مسيّرات أوكرانية مؤخرا.

وقالت سيلينا في مؤتمر صحافي في ريغا “أعلن استقالتي من منصب رئيسة الوزراء”، في وقت كانت الحكومة مهددة بتصويت بحجب الثقة في البرلمان.

وأضافت “أهم أمر بالنسبة لي هو رفاهية اللاتفيين وأمن بلادنا. ندرك تماما الظروف التي نعيشها جميعا. غيّرت الحرب العنيفة التي تشنها روسيا في أوكرانيا الوضع الأمني في كل أنحاء أوروبا”.

وبات وضع إيفيكا سيلينا السياسي صعبا خلال الـ24 ساعة الماضية اذ خسر ائتلافها الحاكم المنتمي ليمين الوسط والذي يتولى السلطة منذ العام 2023، أغلبيته الضئيلة في البرلمان بعد انشقاق أعضاء من حزب التقدميين الذي ينتمي إليه وزير الدفاع المستقيل أندريس سبرودس.

ومن دون النواب الـ9 “التقدميين”، وجدت حكومة سيلينا نفسها في موقف الأقلية مع تأييد 41 نائبا في البرلمان من أصل 100، مقابل 47 للمعارضة.

إلى ذلك، أوقف وزير الزراعة أرماندز كراوز، من تحالف الخضر والمزارعين، لفترة وجيزة الخميس في إطار تحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد، ما جعل حكومة إيفيكا سيلينا أكثر هشاشة.

ورحّب التقدميون بقرار رئيسة الوزراء، معلنين استعدادهم للمشاركة في استشارات تشكيل حكومة جديدة.

وكان الرئيس إدغارز رينكيفيتش أعلن أنه سيلتقي كل الأحزاب الممثلة في البرلمان الجمعة.

وستتولى حكومة سيلينا تصريف الأعمال اليومية إلى حين تصويت البرلمان على حكومة جديدة.

خبراء أوكرانيون

تحطمت عدة طائرات مسيرة روسية أو أوكرانية في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، وهي جمهوريات سوفياتية سابقة محاذية لروسيا و/أو لبيلاروس، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وعبرت مسيّرتان أوكرانيتان الحدود الروسية في 7 أيار/مايو وتحطمتا في لاتفيا، على الأرجح بسبب تشويش الدفاعات الجوية الروسية على أنظمة توجيههما. وأصابت إحداهما منشأة لتخزين النفط في ريزيكني في شرق البلاد، ما أدى إلى اندلاع حريق تمكنت خدمات الإطفاء من السيطرة عليه سريعا.

وتحطمت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في لاتفيا في 25 آذار/مارس.

لم تسفر هذه الحوادث عن إصابات أو أضرار مادية جسيمة، إلا أنها سلطت الضوء على ضعف دفاعات البلاد الجوية التي عجزت عن تحييد طائرة مسيرة حلّقت في مجالها الجوي قبل تحطمها على أراضيها.

وطالبت إيفيكا سيلينا على الفور باستقالة وزير دفاعها أندريس سبرودس الذي استقال الاثنين رغم دفاع حزبه عنه واتهامه رئيسة الوزراء باتخاذه كبش فداء.

واقترحت سيلينا تعيين مسؤول عسكري خلفا له، ما رفضه التقدميون.

وتحطمت طائرات مسيرة أوكرانية في إستونيا وليتوانيا. وتستهدف أوكرانيا مواقع روسية في خليج فنلندا بينها موانئ ومصافي تكرير، لكن المسيّرات قد تتعطل أو قد تغيّر الدفاعات الجوية الروسية مسارها فتسقط على أراضي دول حليفة لكييف.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بعد اجتماع مع نظيره اللاتفي على هامش قمة بوخارست، أنه سيرسل خبراء إلى لاتفيا للمساعدة في مجال الدفاع الجوي.

وقال على منصة “اكس” “سنرسل خبراءنا إلى لاتفيا لتبادل خبراتهم وتقديم مساعدة مباشرة في حماية المجال الجوي اللاتفي”.

وأضاف “نعتزم توقيع اتفاقية مع لاتفيا… لبناء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات لمواجهة مختلف أنواع التهديدات”، معتبرا أنه “من المهم العمل معا لتعزيز دفاعات أوروبا”.

وأكد رينكيفيتش “مشاركة خبراء أوكرانيين ومعدات في تحديث قدرات الدفاع الجوي اللاتفية”.

وقال “سيتم إعداد اتفاق تعاون دفاعي طويل الأمد”.