أستراليا تعلن عزمها الانضمام إلى تحالف دولي لتأمين الملاحة بمضيق هرمز

طائرة "إي 7 إيه ويدجتيل" التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس اليوم الأربعاء عزم بلاده الانضمام إلى تحالف دولي تقوده بريطانيا وفرنسا بهدف تأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مارلس الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء الأسترالي في بيان عقب مشاركته في اجتماع افتراضي استضافته فرنسا وبريطانيا بمشاركة وزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطط الرامية إلى تشكيل تحالف لاستعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز.

وأوضح مارلس أنه ونظراءه من أكثر من 40 دولة أكدوا خلال الاجتماع الذي عقد أمس دعمهم للجهود الرامية إلى ضمان الملاحة عبر الممر المائي الحيوي في إطار مهمة مشتركة تقودها بريطانيا وفرنسا.

وشدد على أن المهمة متعددة الجنسيات لدعم الحركة عبر المضيق “دفاعية بحتة” موضحا “تقف أستراليا على أهبة الاستعداد لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بمجرد إنشائها”.

وأضاف أن المهمة تهدف إلى دعم الجهود الدبلوماسية وغير العسكرية الرامية إلى خفض التصعيد قائلا “نريد أن نرى هذا النزاع ينتهي وأن يفتح مضيق هرمز وأن تستأنف حرية الملاحة”.

وأشار إلى أن أستراليا ستساهم في إطار المهمة بطائرة مراقبة سبق أن أرسلتها إلى المنطقة لصد الهجمات الإيرانية.

وتعد طائرة (إي 7 إيه ويدجتيل) منصة متقدمة للإنذار المبكر والسيطرة الجوية.

وكانت الطائرة نشرت في المنطقة لأول مرة في مارس الماضي للمساعدة في الدفاع عن دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الضربات الإيرانية.