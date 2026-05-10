روسيا تتهم أوكرانيا بانتهاك وقف إطلاق النار

وزارة الدفاع الروسية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد إن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه بينهما بإطلاق طائرات مسيرة وشن قصف مدفعي على القوات الروسية.

وقالت الوزارة إن روسيا أسقطت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 57 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا، وأضافت أن موسكو تلتزم بوقف إطلاق النار.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية “ردت بالمثل” على تصرفات أوكرانيا وشنت هجمات باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة وقذائف هاون.

وفي وقت سابق، اتهمت أوكرانيا أيضا روسيا بتنفيذ ضربات بطائرات مسيرة ووقوع ما يقرب من 150 اشتباكا في ساحة المعركة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من التقارير الواردة من ساحة المعركة.