الكرملين: السلام في أوكرانيا لا يزال بعيد المنال

مبنى الكرملين

قال الكرملين اليوم السبت إن الولايات المتحدة تتعجل التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع لا يزال بعيد المنال للغاية بسبب القضايا المعقدة وتوقف المحادثات.

وخلال أربع سنوات من الصراع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لم تتمكن القوات الروسية حتى الآن من السيطرة على كامل منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، حيث تم دفع قوات كييف إلى خط من المدن الحصينة.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا ووصف إخفاقه في ذلك بأنه أحد أكبر أسباب خيبة الأمل التي واجهها، لكنه أعلن أمس الجمعة عن وقف لإطلاق النار من التاسع من مايو أيار وحتى 11 من الشهر ذاته وافقت عليه روسيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسل التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين “من المفهوم أن الجانب الأمريكي في عجلة من أمره”.

وأضاف “لكن مسألة التسوية الأوكرانية معقدة للغاية، والتوصل إلى اتفاق سلام هو طريق طويل للغاية يتضمن تفاصيل معقدة”.

وتقاتل القوات الروسية في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات، وهي مدة أطول من التي قاتلت فيها القوات السوفيتية في الحرب العالمية الثانية المعروفة في روسيا باسم الحرب الوطنية العظمى ما بين عامي 1941 و1945.

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشال أن وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا سيشمل تعليق جميع التحركات وتبادل 1000 أسير من كل بلد.

وقال للصحفيين أمس الجمعة “أود أن أرى تمديدا كبيرا. قد يكون ذلك ممكنا”.

وذكر الكرملين أن الاتفاق مدته ثلاثة أيام وأن المفاوضات لا تزال متوقفة.

وقال يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية بالكرملين “ستستأنف المفاوضات على الأرجح، لكن لم يتضح متى بعد”.

وأضاف “هناك اتفاق على أن يستمر وقف إطلاق النار بمناسبة يوم النصر لمدة ثلاثة أيام” من اليوم السبت حتى 11 من مايو أيار.