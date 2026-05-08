أوكرانيا: نعاني من نقص في صواريخ الدفاع الجوي

منظومة صواريخ سام النرويجية المتقدمة (ناسامز)

ذكر سلاح الجو الأوكراني اليوم الجمعة أن كييف تعاني من نقص في صواريخ الدفاع الجوي في أعقاب الحملة الهجومية واسعة النطاق التي شنتها روسيا خلال فصل الشتاء، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة المزيد من الضربات.

ونقلت وكالة أوكرإنفورم للأنباء عن المتحدث باسم القوات الجوية يوري إيهنات قوله “اليوم، أصبحت منصات الإطلاق المخصصة لبعض الوحدات والبطاريات نصف فارغة وهذا أقل ما يقال. لديها عدد محدود من الصواريخ”.

واستخدمت أوكرانيا تقنيات مطورة محليا لإسقاط الطائرات المسيرة الروسية بعيدة المدى، بما في ذلك طائرات الاعتراض ووحدات المدفعية المتنقلة ووسائل الحرب الإلكترونية. لكن فيما يتعلق باعتراض الصواريخ، لا تزال تعتمد بشكل كبير على أنظمة الدفاع الجوي الأجنبية.

وخلال أكثر من أربع سنوات من الحرب، واجهت أوكرانيا تأخيرات وتعطلات في شحنات الدفاع الجوي من الحلفاء. ومع استخدام هذه الأنظمة الآن على نطاق واسع في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتعرض أوكرانيا لضغوط متزايدة على الإمدادات.

وقال إيهنات ” نجد أنفسنا اليوم في حالة نقص في الصواريخ بسبب بعض مشاكل الإمداد”.

وأضاف أن أوكرانيا اضطرت إلى طلب عدد قليل لا يتجاوز خمسة إلى عشرة صواريخ في كل مرة من حلفائها لأنظمة دفاعية مثل منظومة صواريخ سام النرويجية المتقدمة (ناسامز) ومنظومة آيريس-تي.