الشرطة الألمانية: احتجاز رهائن داخل أحد البنوك في مدينة سينزيغ

الشرطة الألمانية

أفادت الشرطة الألمانية وكالة فرانس برس الجمعة بوقوع عملية احتجاز رهائن داخل أحد البنوك في مدينة سينزيغ الصغيرة في غرب البلاد، لافتة إلى أنها ما زالت مستمرة.

وذكرت شرطة كوبلنز في بيان أن هناك “عددا من خاطفي الرهائن والرهائن داخل البنك”، وبأن “سائق شاحنة مصفحة” من بين الضحايا.

وقالت إنها “عملية أمنية واسعة النطاق” و”تم فرض طوق أمني حول البنك الواقع في وسط المدينة”.

وأكدت الشرطة أنه “لا يوجد حاليا أي خطر على الأشخاص خارج المنطقة المطوقة”.

ولم تقدم مزيدا من المعلومات.

من جهتها، ذكرت صحيفة بيلد أنه تم اعتراض وتهديد سائق شاحنة مصفحة أمام البنك صباح اليوم.

وأظهرت صور نشرتها الصحيفة عناصر من الشرطة يرتدون خوذا وسترات واقية من الرصاص، ويحملون بنادق آلية.

في أواخر العام 2025، نُفذّت عملية سطو مسلح على بنك في مدينة غيلسنكيرشن الواقعة أيضا في غرب ألمانيا، وأسفرت عن خسائر بلغت 30 مليون يورو بحسب الشرطة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.