انفجار بمصنع ألعاب نارية في الصين يودي بحياة 26 شخصا

ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم الثلاثاء أن انفجارا بمصنع للألعاب النارية أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 61 آخرين وتسوية مبان بالأرض وتصاعد أعمدة من الدخان الكثيف، مما دفع الرئيس شي جين بينغ إلى المطالبة بإجراء تحقيق شامل.

وانتشر أكثر من 1500 من رجال الإطفاء والإنقاذ والمسعفين والشرطة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وثلاثة روبوتات، للبحث عن ناجين والسيطرة على المخاطر في موقع الانفجار الذي وقع أمس الاثنين في مجمع مصانع بمدينة ليويانغ، الواقعة في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن السلطات أخلت المناطق المحيطة بسبب خطر البارود الأسود شديد الاشتعال المخزن في مستودعين داخل المجمع.

وذكرت تقارير من وكالة شينخوا وتلفزيون الصين المركزي أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 08:40 تقريبا بتوقيت جرينتش في شركة هواشنغ لتصنيع وعرض الألعاب النارية.

وظهر في لقطات مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان. وتحققت رويترز من أن الموقع الذي ظهر في اللقطات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الرابع من مايو أيار هو مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان التي تقع ضمن نطاقها الإداري مدينة ليويانغ.