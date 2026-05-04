زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط الفلبين قياس قوة أحد الزلازل العالم نُشر : الأثنين 4-5-2026مالأثنين 4-5-2026م س س ضرب زلزال بقوة ست درجات جزيرة سَمَر وسط الفلبين الاثنين، بحسب ما أفاد المعهد الجيولوجي الأميركي. وقال المعهد إن الهزة رُصدت عند الساعة 6,09 بتوقيت غرينتش، على عمق 733,3 كيلومترا، ولم يُبلّغ عن إصابات حتى الآن.