المستشار الألماني يشدد على أهمية أمريكا لحلف الأطلسي 

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الولايات المتحدة ركيزة أساسية في حلف شمال الأطلسي رغم اختلاف وجهات النظر، وقلل من شأن التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد إعلان واشنطن خفض عدد قواتها في ألمانيا.

وأضاف ميرتس في مقابلة مع شبكة (إيه.آر.دي) الألمانية، ستُبث لاحقا اليوم الأحد “ما زلت على قناعة بأن الأمريكيين هم أهم شريك لنا في حلف شمال الأطلسي”.

وردا على سؤال عما إذا كانت خطط الولايات المتحدة لخفض وجودها العسكري في ألمانيا مرتبطة بالخلاف بين الزعيمين بخصوص استراتيجية ترامب تجاه إيران، أجاب ميرتس “لا توجد صلة”.