فقدان جنديين أميركيين مشاركَين في مناورات “الأسد الإفريقي” في جنوب المغرب

صورة أرشيفية لمناورات "الأسد الإفريقي"

فُقد مساء السبت في جنوب المغرب جنديان أميركيان يشاركان في مناورات “الأسد الإفريقي 2026” الدولية، وفقا لِما أفاد الأحد الجيش المغربي والقيادة الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) اللذين أشارا إلى أن عمليات البحث جارية.

وكانت الدورة الثانية والعشرون من هذه المناورات العسكرية المشتركة التي تنظّمها القوات المسلحة الملكية بالشراكة مع نظيرتها الأميركية، بدأت رسميا الاثنين في أكادير بجنوب المملكة، بحسب ما أعلن الجيش المغربي في بيان عبر حسابه على شبكة فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن جنديين أميركيين مشاركَين في مناورات “الأسد الإفريقي 2026” فُقِدا قرابة الساعة 21,00 (20,00 ت غ) من يوم 2 أيار/مايو 2026 “بالقرب من جرف صخري في منطقة كاب درعة بطانطان”.

وأضاف البيان أن “القوات المغربية والأميركية شرعت على الفور، بمعية قوات الدول الأخرى المشاركة في التمرين، في تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ منسقة، سُخرت لها إمكانيات برية وجوية وبحرية”.

أما القيادة الأميركية لإفريقيا فأعلنت أن تحقيقا فُتح لكشف ملابسات فقدان الجنديين.

وتستمر هذه المناورات الواسعة النطاق إلى 8 أيار/مايو الجاري، ويشارك فيها نحو خمسة آلاف عسكري من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى خبراء مختصين في مجالي الأمن والدفاع.