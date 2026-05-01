مدريد تطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن إسباني محتجز من “أسطول الصمود”

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن إسباني احتجز عقب اعتراض (أسطول الصمود العالمي) بالقرب من جزيرة (كريت) اليونانية في طريقه إلى قطاع غزة.

ونقلت وكالة الانباء الإسبانية (افي) عن ألباريس القول ان اعتقال المواطن الإسباني سيف أبو كشك واحتمال نقله إلى الأراضي المحتلة “غير قانوني” مطالبا بالإفراج الفوري عنه واحترام القانون الدولي.

وأضاف انه على اتصال دائم بنظيريه في اليونان وفي حكومة الاحتلال لمتابعة وضعه عن كثب والعمل على الافراج عنه في أسرع وقت ممكن.

ولفت في سياق متصل إلى ان السفارة الإسبانية في اليونان تقدم الدعم لنحو 30 ناشطا إسبانيا كانوا على متن الأسطول وتم إنزالهم في جزيرة (كريت) وذلك للعمل على عودتهم إلى إسبانيا في أقرب وقت.

واستدعى ألباريس أمس القائم بالأعمال في سفارة الاحتلال لدى إسبانيا للاحتجاج على اعتراض (أسطول الصمود العالمي) الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة.

وانطلق الأسطول المكون من 63 قاربا من السواحل الاسبانية منتصف أبريل الماضي وعلى متنه أكثر من 1000 متطوع من 70 دولة بهدف كسر حصار الاحتلال الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإعادة تسليط الأضواء على القضية الفلسطينية وذلك للمرة الثانية خلال أقل من عام.