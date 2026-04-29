رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام بين الولايات المتحدة وايران

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال ترؤسه الجلسة الوزارية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الاربعاء استمرار بلاده في بذل الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.

واعرب شريف خلال ترؤسه جلسة وزارية عن ثقته بأن تنجح الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان في تحقيق انفراجة في النزاع بين الولايات المتحدة وايران لافتا الى ان هذه الجهود ادت الى جمع الجانبين الامريكي والايراني في العاصمة اسلام اباد للتفاوض.

وأكد اهمية الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الباكستاتي إسحاق دار وقائد الجيش المشير عاصم منير لحل النزاع بين البلدين المذكورين وتخفيض التصعيد بينهما.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد عقد السبت الماضي محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تناولت الوضع الإقليمي الحالي.