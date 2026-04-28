ترامب: المستشار الألماني لا يفقه شيئا فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحا نوويا. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!”.

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وقال ميرتس أمس الاثنين إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأمريكيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

وأضاف ميرتس أنه لا يرى أي استراتيجية خروج تتبعها الولايات المتحدة في حرب إيران وهي تعليقات أبرزت الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي والتي تفاقمت بالفعل بسبب أوكرانيا وقضايا أخرى.