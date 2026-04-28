الأمم المتحدة: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل أرضية مشتركة لتعزيز أمننا الجماعي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي أرضية مشتركة للدول لتعزيز أمننا الجماعي وتجسيد عملي لتعددية الأطراف محذرا من أن مكانة المعاهدة بدأت تتآكل وما زال لم يتم الوفاء بالالتزامات منذ فترة طويلة جدا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش مساء أمس الاثنين في افتتاح مؤتمر المراجعة الـ11 لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والذي يعقد كل خمس سنوات.

وقال غوتيريش إن “صليل التهديد النووي يقرع من جديد وجهود الحد من التسلح تحتضر” مضيفا “لقد خيم علينا ما يشبه حالة من النسيان الجماعي”.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى منذ عقود يشهد عدد الرؤوس الحربية النووية ارتفاعا ملحوظا كما عادت مسألة إجراء التجارب النووية لتطرح على طاولة النقاش مجددا وباتت بعض الحكومات تفكر علنا في حيازة هذه الأسلحة المروعة.

ودعا غوتيريش المجتمعين إلى التركيز على نقطتين أساسيتين الاولى أنه “يجب على الدول الوفاء بوعودها بموجب هذه المعاهدة” والثانية “وضع الأساس في مناقشات المؤتمر لتطور المعاهدة”.

وشدد على أن هذه المعاهدة ليست مجرد أثر من عصر مضى “بل يجب عليها أن تتصدى للتفاعل القائم بين الأسلحة النووية والتقنيات الحديثة”.

ولفت الأمين العام إلى أن المؤتمر يوفر فرصة سانحة “لكي نقف صفا واحدا ونحمي البشرية من التهديد الجسيم المتمثل في الفناء النووي”.