افتتاح نصب تذكاري لجنود كوريين شماليين قتلوا في الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أن النظام افتتح نصباً تذكارياً تكريماً للجنود الكوريين الشماليين الذين قُتلوا أثناء مشاركتهم إلى جانب روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وقد شدد الزعيم كيم جونغ أون في حفل الافتتاح على ضرورة تعزيز العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو لتصبح “حصناً منيعاً”.

وأقامت كوريا الشمالية حفل افتتاح متحف إنجازات القتال في العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ في اليوم السابق بمناسبة الذكرى السنوية الأولى ل”تحرير” منطقة كورسك من القوات الأوكرانية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأقيم الحفل احتفالاً باستعادة روسيا في 26 أبريل(نيسان) 2025 لمنطقة كورسك الواقعة على خط المواجهة مع أوكرانيا، وحضره مسؤولون بارزون من كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك رئيس البرلمان الروسي ووزير الدفاع، حسبما ذكر التقرير.

ومنذ عام 2024، أرسلت كوريا الشمالية حوالي 15 ألف جندي مقاتل وأسلحة تقليدية إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.

وكانت وكالة الاستخبارات في سيول قد ذكرت في وقت سابق أن ما يقدر بنحو 6 آلاف جندي كوري شمالي قد قتلوا أو أصيبوا في الحرب التي طال أمدها، وفقا لوكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وتعمل كوريا الشمالية وروسيا على تعميق التعاون العسكري منذ أن وقع كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة دفاع متبادل في بيونغ يانغ في يونيو (حزيران) 2024.

من جهته، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجدداً دعم بلاده للحرب الروسية على أوكرانيا، متعهداً بمساعدة موسكو على تحقيق النصر في حربها “المقدسة”، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعرب كيم عن “ثقته بأن الجيش والشعب الروسي سيحققان النصر حتماً في هذه الحرب المقدسة والعادلة”، بحسب الوكالة الكورية.

ووقعت كوريا الشمالية وروسيا عام 2024 معاهدة عسكرية تلزم الدولتين بتقديم المساعدة العسكرية “دون تأخير” للطرف الآخر في حال تعرضه لهجوم.

وتقدر سيول أن نحو ألفي كوري شمالي قُتلوا في الحرب الأوكرانية.

ولم يتم أسر سوى جنديين كوريين شماليين اثنين أحياء، وهما حالياً قيد الاحتجاز لدى السلطات الأوكرانية.