الرئاسة الروسية تنتقد تجاهل الاحتلال للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي

العاصمة الروسية موسكو

انتقدت الرئاسة الروسية (كرملين) اليوم الجمعة “التجاهل الإسرائيلي” للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في وقت توجه فيه اتهامات لدول أخرى بانتهاك هذه المعاهدة.

وقال (كرملين) في بيان إن هذا الموقف يعكس ازدواجية في المعايير مشددا على أن نظام عدم الانتشار النووي يمثل حجر الأساس للأمن الدولي ويتطلب التزاما متساويا من جميع الدول من دون استثناء.

وشدد على أن “التجاهل الإسرائيلي للانضمام إلى المعاهدة يقوض الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية” موضحا أن المعاهدة تهدف أساسا إلى منع انتشار هذه الأسلحة وضمان استخدامها للأغراض السلمية فقط.

وأكد الكرملين ضرورة تعزيز الالتزام الدولي بالمعاهدة والعمل على تطبيقها بشكل شامل وعادل محذرا من أن استمرار هذه الازدواجية قد يؤدي إلى تقويض منظومة الأمن والاستقرار العالميين.