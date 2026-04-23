دوتيرتي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيد التهم الموجهة إليه

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي

يمثل الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أكّد قضاة المحكمة الخميس التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية ما يُسمى “حربه على المخدرات”.

وأفادت المحكمة الجنائية الدولية في بيان بأن قضاة ما قبل المحاكمة “أكدوا بالإجماع كل التهم الموجهة إلى رودريغو روا دوتيرتي وأحالوه على المحاكمة”.

وسيكون دوتيرتي أول رئيس سابق لدولة آسيوية يُحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تُحاكم الأفراد على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ولم يتّضح بعد ما إذا كان دوتيرتي (81 عاما) سيحضر محاكمته.

ويقول فريق الدفاع عنه إنه يعاني من ضعف ذهني يمنعه من متابعة الإجراءات، ولم يحضر جلسات التحقق من التهم الموجة إليه والتي استمرت أسبوعا.

والمرة الوحيدة التي ظهر فيها منذ اعتقاله كانت في جلسة أولية عبر الفيديو، حيث بدا مرتبكا ومرهقا، وكان حديثه بالكاد مسموعا.

وخلص قضاة ما قبل المحاكمة إلى وجود “أسباب جوهرية للاعتقاد بأن دوتيرتي مسؤول عن جرائم قتل والشروع في القتل، وهي جرائم ضد الإنسانية”، بحسب بيان المحكمة الجنائية الدولية.