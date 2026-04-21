روسيا وكوريا الشمالية تحتفلان بإنشاء جسر برّي قبيل افتتاحه في الصيف

أقامت روسيا وكوريا الشمالية مراسم الثلاثاء احتفالا بإنشاء أول جسر برّي يربط البلدين والمقرر فتحه أمام حركة السير هذا الصيف، بحسب ما أعلنت موسكو.

تطوّرت العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات دولية خلال الحرب الروسية على أوكرانيا إذ عمّقت موسكو وبيونغ يانغ علاقاتهما الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية.

وحذّرت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي من أن الدعم الصيني والروسي يساعد في إنعاش اقتصاد كوريا الشمالية التي عانت لسنوات في ظل عقوبات دولية واسعة النطاق وعزلة دولية كاملة تقريبا وتركيزها على الاستثمار عسكريا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن افتتاح الجسر سيشكّل “مرحلة تاريخية حقّا في العلاقات الروسية-الكورية. تتجاوز أهميته بأشواط المهمة الهندسية فحسب”.

وسيكون بمقدور الجسر الذي يعبر نهر تومين الفاصل بين البلدين، التعامل مع 300 مركبة و2850 شخصا يوميا، بحسب وزارة النقل الروسية.

وقّعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة دفاعية في 2024 تنص على تقديم دعم عسكري حال تعرّض أي البلدين إلى هجوم.

وأرسلت بيونغ يانغ في ذلك العام آلاف الجنود إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا. وتم نشرهم في منطقة كورسك (غرب) في مواجهة هجوم استمر عدة شهور من قبل القوات الأوكرانية.

وزار عدد من كبار المسؤولين الروس كوريا الشمالية مؤخرا، بينهم وزير الداخلية الذي يزور البلاد حاليا.

وقالت الخارجية الروسية إن الجسر سيساعد على “تنمية التبادلات التجارية والاقتصادية والإنسانية” بين أقصى الشرق الروسي وكوريا الشمالية.

لكن تقديرات رسمية في سيول تفيد بأن إجمالي ناتجها المحلي الاسمي يبلغ ما يعادل حوالى 30 مليار دولار عام 2024، وهو جزء ضئيل جدا من اقتصاد كوريا الجنوبية الذي يعد من بين الأكثر تطورا في العالم.

ولطالما واجهت كوريا الشمالية حالات شح في الأساسيات. وفي منتصف التسعينات، أودت مجاعة بمئات آلاف الأشخاص فيما تشير تقارير إلى أن كثيرين عانوا من الجوع الشديد جراء وباء كوفيد-19.