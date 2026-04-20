مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أميركية على سفينة “لتهريب المخدرات” في الكاريبي

قتل ثلاثة أشخاص الأحد في غارة أميركية استهدفت سفينة قال الجيش الأميركي إنه يشتبه في تورّطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، ليرتفع بذلك عدد ضحايا هذه الهجمات إلى 180 شخصا، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس.

وتشنّ واشنطن منذ أشهر غارات في المحيط الهادئ ومنطقة الكاريبي ضد سفن وزوارق تقول إنها تهرب المخدرات إلى الأراضي الأميركية.

ولا تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي أدلة على تورط السفن التي تستهدفها بتهريب المخدرات.

ويُندّد خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة بهذه الهجمات ويصفونها بأنها عمليات إعدام خارج القانون.

وفي منشور على أكس، قالت القيادة الأميركية الجنوبية المشرفة على عمل القوات العسكرية في المنطقة إنها نفذت الضربة بناء على “معلومات استخباراتية بأن السفية كانت تسير في طريق معروف لتهريب المخدرات”.

وأضافت أن الهجوم أودى بحياة ثلاثة تجار مخدرات.