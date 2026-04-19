رئيس الوزراء الباكستاني يبحث هاتفيا مع الرئيس الايراني تطورات الوضع بالشرق الاوسط

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الايراني مسعود بزشكيان

بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في اتصال هاتفي مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اليوم الأحد تطورات الوضع في منطقة الشرق الاوسط.

وذكر مقر رئاسة الوزراء الباكستاني في بيان له ان الجانبين تبادلا وجهات النظر لتطورات الوضع الاقليمي بالمنطقة.

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني وفقا للبيان التاكيد على التزام بلاده في بذل الجهود الصادقة من اجل تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

في حين اعرب الرئيس بزشكيان عن شكره العميق لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على الجهود التي يبذلها لانجاح مفاوضات السلام بين بلاده والولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاتصال في وقت تبذل فيه باكستان جهودا دبلوماسية لإطلاق جولة ثانية من مفاوضات إسلام آباد من أجل السلام بين الولايات المتحدة وإيران.