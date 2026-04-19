سيول: كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية عدة باتجاه البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صواريخ بالستية عدة الأحد، في أحدث عمليات الإطلاق التي تجريها الدولة النووية.

وتُضاف عمليات الإطلاق الأحد إلى سلسلة اختبارات للأسلحة أجرتها بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك لصواريخ بالستية وصواريخ كروز مضادّة للسفن الحربية وذخائر عنقودية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية “رصد جيشنا عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة سينبو في كوريا الشمالية قرابة الساعة 06,10 (21,10 ت غ) باتجاه بحر الشرق”، في إشارة إلى المسطح المائي الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

وأضاف البيان “حلّقت الصواريخ على مسافة 140 كيلومترا تقريبا وتجري السلطات الاستخباراتية لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا مفصّلا لمواصفاتها الدقيقة”.

وأفاد أن سيول تحافظ على “وضع دفاعي مشترك صارم” مع الولايات المتحدة، حليفتها الأمنية التي تنشر نحو 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات العسكرية من جارتها الشمالية، وسيكون ردّها “ساحقا على أي استفزاز”.

وأعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية عقد اجتماع عاجل لبحث عمليات إطلاق الصواريخ.

وقال محللون إن هذه الاختبارات العسكرية تشير إلى رفض كوريا الشمالية محاولات سيول لإصلاح العلاقات بينهما.

وشملت هذه المحاولات إعراب سيول عن أسفها لتوغل طائرات مدنية مسيرة في أجواء الشطر الشمالي في كانون الثاني/يناير. ووصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، هذه التصريحات في البداية بأنها “تصرف حكيم وموفق للغاية”.

لكن هذا الشهر، اعتبر مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى أن جارة بلاده الجنوبية هي “الدولة العدوة الأكثر عدائية” لبيونغ يانغ، معيدا بذلك وصفا سبق أن استخدمه الزعيم كيم جونغ أون.

وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة من العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي تحظر عليها تطوير الأسلحة النووية واستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية، وهي قيود لطالما انتهكتها.

وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن “على بيونغ يانغ أن توقف فورا استفزازاتها الصاروخية المتتالية التي تفاقم التوتر”.

وأضافت أن على الشطر الشمالي “الانخراط بشكل نشط في جهود الحكومة الكورية الجنوبية الرامية لإرساء السلام”.

مدمّرتان إضافيتان

وفي وقت سابق في نيسان/أبريل، أشرف زعيم كوريا الشمالية على اختبارات لصواريخ كروز استراتيجية أُطلقت من سفينة حربية تابعة لسلاح البحرية، فيما أظهرته صور رسمية يتابع عمليات الإطلاق محاطا بمسؤولين عسكريين.

ونُفّذت تلك الاختبارات من المدمّرة “تشوي هيون”، وهي واحدة من مدمرتين يزن كل منهما خمسة آلاف طن في ترسانة كوريا الشمالية، وأطلقتا العام الماضي في إطار سعي كيم لتعزيز القدرات البحرية للبلاد.

تعمل كوريا الشمالية أيضا على تصنيع مدمّرتين أخريين من فئة 5000 طن لإضافتهما إلى أسطولها.

وأفاد مشرّع كوري جنوبي هذا الشهر أن الشطر الشمالي يسرّع على ما يبدو بناء مدمّرة في مدينة نامبو (غرب).

وقال يو يونغ-وون من “حزب قوة الشعب” المعارض مستشهدا بصور التقطتها بالأقمار الاصطناعية شركة استخبارات مقرها الولايات المتحدة، إن كوريا الشمالية “تسرع من تحديث قواتها البحرية مستندة إلى مساعدة عسكرية من روسيا”.

وأرسلت كوريا الشمالية قوات برية وقذائف مدفعية لدعم غزو روسيا لأوكرانيا، ويقول مراقبون إن بيونغ يانغ تتلقى في المقابل مساعدات تكنولوجية عسكرية من موسكو.