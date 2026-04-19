رئيس البرلمان الإيراني: طهران وواشنطن توصلتا في المفاوضات لنتيجة في بعض المواضيع

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف

كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وهو رئيس الوفد المفاوض مع الولايات المتحدة عن ان بلاده والولايات المتحدة توصلتا لنتائج في بعض المواضيع المطروحة في المفاوضات.

وأوضح قاليباف في مقابلة مع التلفزيون الايراني ليل السبت انه “تم التوصل لنتائج في المفاوضات في بعض المواضيع وفي أخرى لم يحصل ذلك ولا تزال هناك مسافة حتى التوصل للاتفاق النهائي”.

واضاف ان “طهران لديها اصرار على مطالب في بعض المواضيع وهذه المطالب لا يمكن التخلي عنها” لافتا الى ان “سياستنا قائمة على مبدأ خطوة بخطوة ولا ينبغي ان ننفذ نحن التزاماتنا ولا يقم الطرف الآخر بأي شيء”.

وذكر ان “المفاوضات لم تحل انعدام ثقتنا لكن اصبح لدى الوفدين الإيراني والأمريكي تفهما اكثر واقعية لبعضهما البعض”.

واعتبر أنه “إذا كان الأمريكيون حقا يريدون الرد بحسن نية فعليهم التخلي عن نهج الفرض والأحادي وبالتالي يجب ان نحصل على ضمانات بعدم تعرض بلادنا لحرب مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي”.

وأشار إلى “اننا لا نثق بالعدو وإذا ارتكب أي خطأ فقواتنا المسلحة سترد عليه وهي في جاهزية تامة”.

وعن الوضع في مضيق هرمز قال “نحن كنا ولا نزال نسعى دوما لأن يكون العبور عبر المضيق بشكل طبيعي”.