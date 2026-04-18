ستة قتلى على الأقل بإطلاق نار في العاصمة الأوكرانية ومقتل المهاجم

العاصمة الأوكرانية كييف

فتح مسلّح النار في كييف السبت، وقتل ستة أشخاص على الأقل وأصاب عشرة آخرين بجروح واتّخذ رهائن في متجر قبل أن يُقتل خلال محاولة توقيفه، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافشينكو إن المشتبه به فتح النار في شارع يقع في حي سكني في كييف “ثم تحصّن بداخل متجر حيث اتّخذ رهائن”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة للتواصل الاجتماعي أن “المهاجم قد تم القضاء عليه. كان يتّخذ رهائن وللأسف قَتل أحدهم. لقد قَتل أربعة مباشرة في الشارع. وقضت امرأة في المستشفى متأثرة بجروحها الخطرة”.

وأعلن زيلينسكي “إنقاذ أربعة رهائن”، لافتا إلى إصابة 14 شخصا.

وأفادت صحافي في وكالة فرانس برس بأن الدماء لطّخت نافذة المتجر، بينما ضربت قوات الأمن طوقا في المنطقة، مع انتشار عناصر بسترات واقية من الرصاص ووصول محقّقين.

وقالت تيتيانا الموظفة في المتجر لفرانس برس إنها سمعت أصواتا “أشبه بفتح قوارير شامبانيا”، وأشارت إلى أن “الزبائن راحوا يصرخون: اهربوا!”.

وتابعت بصوت مرتجف “هناك مكان يمكن الاختباء فيه خلف الثلاجات، فهرعنا إلى هناك. سمعت رجلا يئن. لم يتوقف عن الأنين. كان يطلق النار”.

وأضافت أنه بعد لحظة “توقف عن إصدار ضجيج” وعندما نظرنا “كان قد مات”.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو إن المواجهة بين المهاجم ومفاوضي الشرطة في المتجر استمرت لنحو 40 دقيقة.

وتابع في تصريح لصحافيين في الموقع “حاولنا إقناعه. وبعد أن أدركنا أن هناك على الأرجح شخصا مصابا في الداخل، عرضنا جلب أربطة ضاغطة لوقف النزيف… لكنه لم يستجب”.

وأضاف “لذا أصدرت الأوامر بالقضاء عليه”، مشيرا إلى أن المسلّح كان قد قتل أحد الرهائن.

وأظهرت لقطات تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي تعذّر على فرانس برس التحقّق منها، رجلا بلباس مدني يسير ببطء في الشارع حاملا بندقية يوجّهها إلى المارة.

وقال كليمنكو إن المهاجم تصرّف “بطريقة فوضوية”، لافتا إلى أن دوافعه ما زالت مجهولة.

وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في عمل إرهابي، وأن المشتبه به من مواليد العام 1968 واستخدم سلاحا ناريا مُرخصا”.

وكانت أوضحت في وقت سابق أنه من مواليد موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية ماريانا ريفا لفرانس برس “لا يوجد حتى الآن أي تأكيد على أنه كان يحمل الجنسية الروسية”.