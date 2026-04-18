لاوون الرابع عشر يأسف لاعتبار مواقفه في إفريقيا بمثابة جدل مع ترامب

البابا لاوون الرابع عشر

أعرب البابا لاوون الرابع عشر الذي وصل الى أنغولا السبت، عن أسفه لاعتبار مواقفه خلال جولته الإفريقية بمثابة رد على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال البابا للصحافيين على متن الطائرة بين الكاميرون وأنغولا “الخطاب الذي ألقيته في صلاة السلام قبل يومين (بشمال غرب الكاميرون) كُتب قبل أسبوعين، أي قبل وقت طويل” من انتقادات ترامب.

وأضاف “مع ذلك، فُهم الأمر كأنني أحاول احياء نقاش مع الرئيس، وهو أمر لا يصب في مصلحتي على الإطلاق”، في إشارة إلى خطاب قال فيه إن “العالم تدمّره حفنة من المتسلطين”.

وفسّرت وسائل إعلام لا سيما في الولايات المتحدة خطاب البابا على أنه موجّه إلى ترامب.

وألقى البابا هذا الخطاب في منطقة بامندا في شمال غرب الكاميرون التي شهدت أعمال عنف حصدت أرواح الآلاف خلال نحو عقد.

ووجه ترامب انتقادات لاذعة للبابا الأميركي مؤخرا ووصفه بأنه “ضعيف” و”غير كفؤ في السياسة الخارجية”.

والخميس، اعتبر ترامب أن بامكان البابا قول ما يحلو له بشأن القضايا العالمية، لكن عليه أن يدرك واقع هذا العالم “البغيض”.

وفي خلفية الانتقادات التي وجّهها ترامب للبابا الأميركي، مناشدة أطلقها الحبر الأعظم البالغ 70 عاما من أجل إنهاء الحروب.

وقال البابا للمصلّين في كاتدرائية القديس بطرس في 11 نيسان/ابريل خلال صلاة من أجل السلام “كفى عبادة للذات والمال! كفى عرضا للقوّة! كفى حربا!”.

وقال البابا الاثنين قبل توجهه إلى إفريقيا “لست خائفا، لا من إدارة ترامب ولا من التعبير بصوت عال وواضح عن رسالة الإنجيل” مضيفا “لست سياسيا (…) الرسالة هي نفسها دائما: تعزيز السلام”.