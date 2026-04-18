ماكرون يعلن مقتل عسكري فرنسي وإصابة ثلاثة بهجوم على يونيفيل في جنوب لبنان ويحمّل حزب الله المسؤولية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قُتل عسكري فرنسي وجُرح ثلاثة آخرون السبت في جنوب لبنان، في هجوم استهدف قوة حفظ السلام، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لافتا إلى أن “كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية تقع على حزب الله”.

وجاء في منشور لماكرون على منصة إكس أن فرنسا “تنحني إجلالا وتبدي دعمها لعائلات جنودنا ولكل عسكريينا المنخرطين من أجل السلام في لبنان. كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية عن هذا الهجوم تقع على عاتق حزب الله. فرنسا تطالب السلطات اللبنانية بأن توقف فورا الجناة وأن تضطلع بمسؤولياتها إلى جانب قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)”.