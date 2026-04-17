واشنطن تدعو العراق الى اتخاذ خطوات “فورية” لتفكيك الميليشيات على أراضيه

مدرعة عراقية قرب السفارة الأميركية في بغداد

دعت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الجمعة العراق الى اتخاذ خطوات “فورية” لتفكيك الميليشيات على اراضيه ومنعها من استخدامها لتنفيذ أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وذكرت الخارجية الامريكية في بيان ان “الولايات المتحدة اتخذت اليوم اجراءات حاسمة ضد سبعة من قادة الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران ممن خططوا او قادوا لتنفيذ هجمات ضد الأفراد والمنشآت والمصالح الأمريكية في العراق”.

واوضح البيان ان “هؤلاء الافراد يقودون أكثر الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران وهي (كتائب حزب الله) و(كتائب سيد الشهداء) و(حركة النجباء) و(عصائب أهل الحق)”.

وأكد البيان ان “خطورة هذه الميليشيات لا تقتصر على تهديد أرواح الأمريكيين فحسب بل إنها تنتهك ايضا سيادة العراق وتستغل موارده لتمويل الإرهاب وتهاجم جيران العراق والمدنيين العراقيين الأبرياء دون أن تواجه أي عقاب”.

وشدد على ان “اجراء اليوم يبعث برسالة واضحة مفادها بأن كل من يمكن هذه الميليشيات من ممارسة العنف أو يدعمها سيواجه العواقب”.

واكدت الخارجية الامريكية ان “ادارة الرئيس دونالد ترامب تظل ملتزمة بحماية الأمريكيين في الخارج والتصدي للنفوذ المزعزع للاستقرار الذي يمارسه النظام الإيراني ودعم عراق مستقر وذي سيادة ومزدهر”.

وشددت على ان واشنطن ستواصل العمل مع شركائها لضمان محاسبة كل من يهدد الأمن الإقليمي.