إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب طياري شركة “لوفتهانزا” الألمانية

طائرات تابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية

أعلنت مجموعة الطيران الألمانية (لوفتهانزا) اليوم الخميس إلغاء مئات الرحلات الجوية من وإلى عدد من المطارات الألمانية بسبب إضراب الطيارين على خلفية نزاع مستمر بشأن الأجور وشروط العمل.

وقالت المجموعة في بيان ان الإضراب الذي دعت إليه نقابة الطيارين (كوكبيت) وشارك فيه المضيفون أدى إلى إلغاء 656 رحلة من أصل 1313 رحلة من وإلى مطارات أبرزها (فرانكفورت) الدولي و(ميونيخ) الدولي و(برلين) الدولي وغيرها من المطارات.

ويأتي هذا الإضراب بعد فشل مفاوضات الأجور التي جرت أمس الأربعاء.

وبدأ طيارو الشركة الألمانية للطيران (لوفتهانزا) الاثنين الماضي إضرابا دعت إليه نقابة الطيارين (كوكبيت) ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات.

يذكر ان الإضراب شمل الشركة الأم (لوفتهانزا) و(لوفتهانزا للشحن) و(لوفتهانزا سيتي لاين) و(يورو وينجز) وتسبب في تعطل حركة الطيران في مطارات ألمانية رئيسية.