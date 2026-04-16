زيلينسكي بعد مقتل 14 أوكرانيا في ضربات روسية: موسكو “لا تستحق أي رفع للعقوبات”

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس على أن العقوبات على موسكو يجب ألاّ تُرفع، معلّقا بذلك على مقتل 14 من مواطنيه على الأقل جراء ضربات روسية بمئات الصواريخ والمسيّرات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن القوات الروسية أطلقت 659 طائرة مسيّرة في الهجوم و44 صاروخا خلال 24 ساعة، مضيفا أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت منها 636 طائرة مسيّرة و31 صاروخا.

وأشارت السلطات إلى أن من بين القتلى الذين سقطوا ليلة الأربعاء إلى الخميس في أوكرانيا سبعة في أوديسا جنوبا، وأربعة في العاصمة كييف، وثلاثة في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد.

كذلك تسببت هذه الضربات في إصابة العشرات بجروح في مناطق عدة، من بينها كييف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وخاركيف، وفق ما أفادت سلطاتها المحلية.

وفي الجانب الروسي، أعلن الحاكم الإقليمي لكراسنودار (جنوب) فينيامين كوندراتييف أن طفلين يبلغان 5 و14 عاما قُتلا في استهداف بمسيّرات أوكرانية خلال الليل في المنطقة.

وقال زيلينسكي الخميس تعليقا على موجة الضربات الجديدة “لقد أثبتت ليلة أخرى أن روسيا لا تستحق أي تخفيف في السياسة العالمية أو أي رفع للعقوبات”، مضيفا أن “روسيا تراهن على الحرب”.

وكانت الولايات المتحدة علّقت بعض العقوبات على النفط الروسي المخزَّن في البحر، في قرار يهدف إلى تخفيف أثر الارتفاع الحاد في أسعار الخام الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت الأربعاء أنها لن تمدّد هذا الإعفاء.

من النهار إلى الليل

ومنذ بداية الحرب قبل أربع سنوات، يهاجم الجيش الروسي الأراضي الأوكرانية بصورة شبه يومية في الليل باستخدام صواريخ ومئات المسيّرات، وقد كثّف في الآونة الأخيرة الغارات الجوية النهارية.

وقُتل عشرات الآلاف من المدنيين منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بأن “أربعة أشخاص قُتِلوا (…) من بينهم صبي يبلغ 12 عاما، و”أصيب 45 بجروح” من بينهم أربعة من الطواقم الطبية.

وأشار إلى أن الضربات على كييف كانت لا تزال مستمرة صباح الخميس.

وأضاف أن “طفلا أُنقِذ من تحت الأنقاض في بوديلسكي، حيث انهارت الطبقة الأرضية في مبنى سكني”، في حين سقطت مسيّرة كانت تحلّق على علو مخفوض على مبنى مكوّن من 18 طبقة في الحي نفسه.

وفي مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم جرّاء “موجات عدة من الضربات بالصواريخ والمسيرات خلال الليل”، على ما قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرغي ليساك.

تعزيز التحالفات

كذلك قُتل ثلاثة أشخاص في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط أوكرانيا) في هجوم روسي، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر غانجا.

ولم تنجح المحادثات التي أُجريَت برعاية الولايات المتحدة في التقريب بين طرفَي الحرب للتوصل إلى اتفاق، إذ إن المفاوضات تراوح مكانها منذ أسابيع.

ويسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الموازاة إلى تعزيز تحالفاته، ولا سيما مع شركائه الأوروبيين. وقد أعلن الأربعاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن تعزيز التعاون التعاون الدفاعي بين البلدين وخصوصا في مجال إنتاج الطائرات المسيّرة.

وزار زيلينسكي برلين قبل روما، واتفق مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس على شراكة استراتيجية تتركز على المجال الدفاعي والطائرات المسيّرة.

كذلك زار زيلينسكي النروج الثلاثاء، حيث اتفق مجددا مع رئيس الوزراء يوناس غار ستوره على تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن.

وكتب في منشور على منصة إكس “نحن بحاجة إلى صواريخ دفاع جوي كل يوم (…) يواصل فيه الروس ضرباتهم على مدننا”.