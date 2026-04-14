“الطاقة الدولية” تتوقع انخفاض الطلب على النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميا هذا العام

وكالة الطاقة الدولية

توقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء انخفاض الطلب على النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميا هذا العام من جراء تأثير الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر حول سوق النفط أن الانخفاض المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري هو 5ر1 مليون برميل يوميا إذ سيكون الأشد منذ أن أدى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى تراجع حاد في استهلاك الوقود.

وأضاف التقرير أن مصافي التكرير في الشرق الأوسط وآسيا التي تعاني من نقص في المواد الخام خفضت معدلات إنتاجها في ابريل الجاري بنحو 6 ملايين برميل يوميا لتصل إلى 2ر77 مليون برميل يوميا.

وبين أن معدلات تكرير النفط الخام العالمية لا تزال تعاني من اضطرابات في إمدادات المواد الخام وأضرار في البنية التحتية مما يؤدي إلى تضييق أسواق المنتجات العالمية.

ولفت إلى أن مخزونات النفط العالمية المرصودة انخفضت بمقدار 85 مليون برميل في مارس الماضي مع انخفاض المخزونات خارج منطقة الخليج العربي بمقدار كبير بلغ 205 ملايين برميل نتيجة توقف تدفق النفط عبر مضيق (هرمز).

وأشار إلى أنه ومع محدودية المنافذ بعد الإغلاق الفعلي للمضيق ارتفعت المخزونات العائمة من النفط الخام والمنتجات النفطية في الشرق الأوسط بمقدار 100 مليون برميل فيما زادت مخزونات النفط الخام البرية في المنطقة بمقدار 20 مليون برميل.

وذكر التقرير أن أسعار النفط سجلت أكبر مكاسب شهرية لها على الإطلاق في مارس الماضي في أعقاب أشد صدمة في إمدادات النفط في التاريخ وارتفعت أسعار النفط الخام الفورية والفروقات السعرية بشكل كبير متجاوزة أسواق العقود الآجلة.

وأوضح أن إعلان الأسبوع الماضي عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الصراع الدائر في الشرق الأوسط شكل متنفسا مرحبا به لأسواق النفط العالمية في الوقت الذي كانت فيه آثار اضطرابات الإمدادات والتجارة تتسع على مستوى العالم.

وأكد أن استئناف حركة الشحن عبر مضيق (هرمز) يبقى العامل الأهم في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة وأسعارها والاقتصاد العالمي.