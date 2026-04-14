“جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب” تُعلن الأعمال الفائزة للدورة الأولى 2025 – 2026

جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب

أعلنتْ “جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب” عن أسماء الفائزينَ بفروعها الثلاثة: الآداب (الرواية)، والتَّاريخ، التربية والتعليم. وكان عدد الأعمال المشاركة قد بلغ 532 كتابًا من 32 دولة، موزَّعة على 390 عملًا في فرع الآداب (الرواية)، 79 عملًا في فرع التَّاريخ، و63 عملًا في فرع التَّربية والتَّعليم، وقد أعلنتْ الجائزة عن قوائمها الطويلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ثم عن قوائمها القصيرة في فبراير/ شباط من العام الجاري.

من جهته، أوضحَ منسِّقُ الجائزة وعضو المجلس التَّنفيذي، محمد العتَّابي، أنَّ لجانَ الجائزة قررتْ منحها هذه الدَّورة لكلٍّ من:

أوَّلًا: جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب – فرع الآداب (الرواية):

قررت لَجنة التَّحكيم في الجائزة منحها للكاتبة أ. نورا ناجي من جمهورية مصر العربية، عن روايتها الموسومة “بيت الجاز” (الناشر: دار الشروق)، إذ استطاعتْ من خلال سبْكٍ سَرديٍّ مُحكم، أن تحكي ثلاثةَ نماذجَ إنسانيةٍ نسائيةٍ تتقاطع في حكاياتهنَّ معاني الموت، والتَّلاشي، والقهْر والخوف، على خلفيةِ واقعٍ مأزومٍ ولحظةٍ تاريخيةٍ مفارِقة.

ثانيًا: جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب – فرع التاريخ:

قررت لَجنة التَّحكيم في الجائزة منحها للأستاذ د. إبراهيم القادري بوتشيش من المملكة المغربية، عن عمله الموسوم “الحرية النسائية في تاريخ المغرب الرَّاهن بينَ المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية” (الناشر: مكتبة فضاء العلم للطباعة والنشر – دار الأمان)، لما فرضه العملُ من رهاناتٍ مَنهجية اجتهدَ المؤلِّف فيها، من قبيل ما يتطلَّبه التَّوثيق من شهاداتٍ شفويةٍ والاطِّلاع على كتاباتِ الفاعلين المرتبطينَ بالموضوع. وكذلك لإسهامه في إثبات مشروعيَّة “التأريخ الرَّاهن” وقدرته على فهْم امتداداتهِ الماضية والمستقبليَّة، ما يعطي للموضوع الذي تناوله الكتابُ صبغةً فكريَّةً بالدَّرجةِ الأولى.

ثالثًا: جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب – فرع التربية والتعليم:

قررت لَجنة التَّحكيم في الجائزة منحها للمؤلِّفيْنِ: أ. مشهور البطران و أ. وائل كشك من دولة فلسطين، عن عملهما الموسوم “سوسيولوجيا الدَّرس العلمي: كيف تُشكِّلُ المدرسةُ عقولَنا؟” (الناشر: الآن ناشرون وموزعون)، الذي مزجَ بين سوسيولوجيا التعليم وفلسفة العلم وبيداغوجيا العلوم، مقدِّمًا تفكيكًا نقديًّا لما يجري داخل الصفوف الدِّراسية، ومفسِّرًا أسبابَ تعثُّر إنتاج عقلٍ علميٍّ نقديٍّ في بعض السِّياقات التَّعليمية.

كما لفتَ العتَّابي إلى أن الحيثيات الكاملة وتفاصيل الأعمال الفائزة نُشرت في موقع الجائزة الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي. وفي الختام، نقلَ العتَّابي مباركةَ مجلسِ الأُمناء لجميع الفائزين والمرشَّحينَ، وامتنانهم العميق لأعضاء لجان التَّحكيم والخبراء والمحكمين على جهودهم المتميزة، ولرُعاة وداعمي الجائزة، ولوسائل الإعلام والخدمات الإخبارية ومواقع التواصل على تعاونهم وتغطياتهم؛ مثمِّنينَ أدوارَ الجميع في دعم هذا المشروع الثَّقافي.