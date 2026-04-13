وزير التربية يبحث تعزيز إدراج المواقع الكويتية ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو

بحث وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الاثنين سبل تعزيز حضور دولة الكويت ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي المادي ومناقشة آليات إعداد وإدراج ملفات وطنية جديدة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقالت وزارة التربية في بيان لها إن الوزير ناقش خلال اجتماعه مع المندوب الدائم لدولة الكويت لدى (اليونسكو) الدكتور علي المضف والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار استكمال ملف (أبراج الكويت) وعدد من المواقع الكويتية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وذكرت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه إدراج هذه المواقع والعمل على تذليل العقبات المرتبطة بإضافة ملف أبراج الكويت وأبراج المياه إلى ملف التراث الثقافي العالمي لدولة الكويت وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وأضافت أن اللقاء تناول أهمية تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات والجهات المختصة في الدولة بما يسهم في دعم ملفات التراث الكويتي وترشيحها للإدراج في مواقع التراث العالمي بما يعكس القيمة التاريخية والحضارية لدولة الكويت.

وبينت أنه تم كذلك استعراض الخطط والإجراءات اللازمة لإعداد الملفات الفنية والتوثيقية إلى جانب بحث آليات التعاون المؤسسي بما يضمن تكامل الأدوار وتسريع وتيرة العمل.

وأشارت إلى أن الوزير الطبطبائي وجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية تتولى العمل على تذليل التحديات واستكمال متطلبات إدراج الملفات بما يعزز فرص تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي.

وأفادت بأنه تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك وتكثيف الجهود الفنية والتنظيمية بما يسهم في إبراز الإرث الثقافي الكويتي على الساحة العالمية والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وحضر الاجتماع من وزارة التربية كل من وكيل الوزارة بالتكليف محمد الخالدي والوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد ومن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة مدير إدارة اللجنة بالتكليف عذاري القلاف ورئيس قسم اليونسكو شهد مطر.

كما حضر الاجتماع من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف محمد بن رضا ورئيس قسم الترميم والمحافظة على المباني التاريخية زهراء علي بابا ومهندس معماري بقسم الترميم والمحافظة على المباني التاريخية نورة المسلم.