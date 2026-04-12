كييف تعلن رصد 2299 انتهاكا لهدنة الفصح منذ دخلت حيّز التنفيذ

أعلن الجيش الأوكراني الأحد أن روسيا انتهكت الهدنة القائمة لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي نحو 2300 مرّة منذ بدء سريانها السبت.

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في منشور على فيسبوك أنه “حتى الساعة السابعة صباحا من يوم 12 نيسان/أبريل، تم تسجيل 2299 انتهاكا لوقف إطلاق النار. تحديدا: 28 عملا هجوميا للعدو، 479 عملية قصف مدفعي للعدو، 747 ضربة بمسيّرات هجومية.. و1045 ضربة بمسيّرات first-person-view FVP” أي المزوّدة بنظام الرؤية من منظور الشخص الأول.

وأضافت “لم تكن هناك ضربات صاروخية أو بالقنابل الجوية الموجّهة أو بالمسيّرات من طراز شاهد”.

من جانبها أعلنت روسيا الأحد أن أوكرانيا ارتكبت نحو ألفي انتهاك للهدنة، في وقت يتبادل البلدان الاتهامات بخرق اتفاق لوقف الأعمال العدائية موقتا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.

ونقلت وكالة “تاس” عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن “1971 خرقا لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلّحة الأوكرانية سُجِّلَت” بين الساعة 16,00 (13,00 ت غ) في 11 نيسان/أبريل و08:00 (05:00 ت غ) يوم 12 نيسان/أبريل.