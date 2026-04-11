“جو أند ذا جوس” يفتتح فرعين جديدين في الجهراء وضاحية حصة المبارك مع توفير خدمة الطلب من السيارة

فرع جو أند ذا جوس مطلاع الجهراء

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع للمأكولات الخفيفة، إحدى الشركات التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، عن افتتاح فرعين جديدين لمقهى “جو أند ذا جوس” (Joe & The Juice) في كل من مجمع مطلاع الجهراء في محافظة الجهراء، و”حصة هب” في منطقة ضاحية حصة المبارك.

ومع افتتاح هذين الفرعين، يرتفع عدد أفرع جو أند ذا جوس (Joe & The Juice) في الكويت، ضمن خطة توسعية تهدف إلى تعزيز انتشار المقهى في مختلف المناطق السكنية والمجمعات التجارية، وتلبية الطلب المتزايد على خياراته الصحية التي تشمل العصائر الطازجة، والمشروبات الساخنة، والسندويشات والمأكولات الخفيفة في أجواء عصرية تشجع على النشاط والابتكار.

جو أند ذا جوس فرع ضاحية حصة المبارك

يخدم فرع مجمع المطلاع شريحة واسعة من العملاء في محافظة الجهراء، مقدماً تجربة متكاملة تناسب العائلات والشباب على حد سواء، فيما يوفر فرع “حصة هب” تجربة راقية لسكان ومرتادي ضاحية حصة المبارك الجديدة، تنسجم مع الطابع العصري والحيوي لهذه المنطقة.

يتميّز الفرعان الجديدان بتصميم عصري، ومساحات جلوس مريحة، إلى جانب توفير خدمة “الطلب من السيارة”، بما يضمن تجربة سلسة وسريعة تلائم أسلوب الحياة المتسارع للعملاء.

تتواجد أفرع جو أند ذا جوس (Joe & The Juice) الأخرى في الكويت في مجمع أرجانيا في الشويخ، وأرجان سكوير في السالمية، وذا ووك مول في العارضية، ومجمع الأندلس في حولي، ومجمع ذا وير هاوس في جنوب الصباحية، ومنتجع صحارى بجانب نادي الصيد والفروسية، وفي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في غرب مشرف، وفي الخيران مول، وفي مركز الراية التجاري في مدينة الكويت، وفي مطار الكويت الدولي، مبنى الركاب 1 – صالة القادمون، وفي مروج بالقرب من نادي الصيد والفروسية، ومجمع فايبز في أبو الحصانية، وفي منتزه بنيدر والذي يفتح فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس 12 ظهراً وحتى السبت 11 مساءً، وفي 360 مول، وفي مشرف وفي حديقة الشهيد.