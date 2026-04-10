بلجيكا تعرب عن صدمتها إزاء تصاعد العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد المستوطنين

وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو

أعربت بلجيكا اليوم الجمعة عن صدمتها إزاء تصاعد أعمال العنف التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد جماعات من المستوطنين مؤكدة أن هذا الوضع “غير مقبول” ويتطلب تحركا عاجلا.

ودعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو في بيان له سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء سياسة الاستيطان التي تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والعمل على وقف أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها مشددا على ضرورة احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.

وأعرب ريفو عن قلقه ازاء إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 34 مستوطنة جديدة غير قانونية في الضفة الغربية وتجاهلها للوضع القائم في الأماكن المقدسة معتبرا أن هذه الخطوات تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد وزير الخارجية البلجيكي دعمه لدور الوصاية الهاشمية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لهذه الاماكن.

وبشأن التطورات في المنطقة أشاد بريفو بجهود التهدئة في الشرق الأوسط معتبرا أن إيقاف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب إعلان الاحتلال الإسرائيلي موافقته على الدخول في مفاوضات مع لبنان لوقف الأعمال العدائية يمثلان تطورا إيجابيا يعزز من فرص الاستقرار في المنطقة.