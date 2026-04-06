رئيس المجلس الأوروبي: استهداف البنى التحتية المدنية “غير مقبول”

رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا الاثنين أن أي ضربة تستهدف بنى تحتية مدنية، لا سيّما منشآت الطاقة، هي “غير قانونية” و”غير مقبولة”.

وكتب كوستا على منصة إكس “هذا يسري على الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، ويسري في كل مكان. فالسكان المدنيون في إيران هم الضحية الأساسية للنظام الإيراني، وسيكونون أيضاً الضحية الرئيسية في حال توسيع الحملة العسكرية”.

وجدد كوستا الدعوة إلى خفض التصعيد، موضحا أنه أجرى مؤخرا محادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وطالبه بأن توقف طهران “فورا” هجماتها على دول الخليج، وتعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.

أضاف “بعد خمسة أسابيع من الحرب في الشرق الأوسط، يتضح أن الحل الدبلوماسي وحده كفيل بمعالجة جذور هذا النزاع”.