الأمين العام للأمم المتحدة يدين مقتل جندي لحفظ السلام جنوبي لبنان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة مقتل جندي اندونيسي لحفظ السلام تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وإصابة آخر وذلك في خضم الأعمال العدائية بين المقاومة في لبنان والاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأعرب غوتيريش في بيان صحفي مساء أمس الأحد عن خالص تعازيه لأسرة وزملاء الجندي الراحل ولاندونيسيا متمنيا الشفاء العاجل للجندي المصاب.

وأوضح أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة من الحوادث التي عرضت سلامة وأمن حفظة السلام للخطر بما في ذلك تلك التي وقعت خلال الساعات ال48 الماضية.

وجدد غوتيريش مطالبته للأطراف الفاعلة كافة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.

واعتبر أن الهجمات على قوات حفظ السلام تعد انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم (1701) “وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب” مشددا على ضرورة تحقيق المساءلة في هذا المجال.

من جهة اخرى أشاد الامين العام للامم المتحدة بالعاملين في قوة (يونيفيل) مؤكدا أهمية سلامتهم وأمنهم وحرية حركة القوة بالإضافة إلى خفض التصعيد على الفور.