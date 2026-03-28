الصحة العالمية: مارس ثاني أكثر الأشهر دموية على القطاع الصحي بلبنان منذ أكتوبر 2023

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس"

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس اليوم السبت عن مقتل تسعة مسعفين وإصابة سبعة آخرين في خمس هجمات استهدفت مرافق وفرق الرعاية الصحية في جنوب لبنان ليصبح شهر مارس بذلك ثاني أكثر الأشهر دموية على القطاع الصحي في لبنان منذ بدأ التوثيق في أكتوبر 2023.

وذكر غيبريسوس في منشور على حسابه على منصة (إكس) أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الصحي الذين لقوا حتفهم في لبنان منذ تصاعد الأحداث في لبنان في الثاني من مارس الجاري بلغ 51 قتيلا كما أصيب أكثر من 120 عاملا صحيا خلال تلك الفترة مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من هذه الإصابات سجلت في الجنوب.

وبين أن الهجمات استهدفت فرقا طبية كانت تؤدي مهامها الميدانية في خمس قرى لبنانية ما أدى الى قتل خمسة من العاملين الصحيين في غارة على بلدة (زوطر) الشرقية فيما أصيب اثنان أحدهما بحالة حرجة وقتل اثنان آخران وأصيب ثلاثة في بلدة (كفر تبنيت).

وأضاف أن مسعفا قتل في هجوم استهدف منشأة صحية في بلدة (الغندورية) بينما قتل آخر في غارة على بلدة (جزين) فضلا عن إصابة شخصين في هجوم على بلدة (كفر دجال).

وحذر غيبريسوس من أن استهداف القطاع الصحي مرارا أدى إلى تعطل كبير للخدمات الطبية في جنوب لبنان حيث أغلقت أربعة مستشفيات و51 مركزا للرعاية الصحية الأولية فضلا عن تعرض مراكز أخرى لأضرار جزئية ما حد من إمكانية حصول السكان على الخدمات الأساسية.

وشدد المسؤول الأممي على أن العاملين في المجال الصحي يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافهم تحت أي ظرف داعيا إلى الإيقاف الفوري للهجمات على الرعاية الصحية.