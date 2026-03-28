“سنتكوم” تعلن وصول قوات من مشاة البحرية الأمريكية إلى المنطقة دعما للعمليات ضد إيران

السفينة "يو إس إس تريبولي"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم السبت وصول قوات من مشاة البحرية الأمريكية وطائرات نقل ومقاتلات هجومية ضمن القوة المرافقة للسفينة (يو إس إس تريبولي) إلى مقر القيادة في المنطقة لدعم العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (إكس) أن 3500 عنصر من بحارة ومشاة البحرية وصلوا على متن السفينة (تريبولي) إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف البيان أن السفينة (تريبولي) الهجومية البرمائية تتمتع بقدرات هجومية برمائية وأصول تكتيكية متقدمة وتضم الوحدة الاستكشافية البحرية ال31 المكونة من 3500 بحار ومشاة البحرية إضافة إلى طائرات النقل والمقاتلات الهجومية.

في غضون ذلك نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاءات الحرس الثوري الإيراني باستهداف “مخابئ” أمريكية في دبي.

وأكدت (سنتكوم) في منشور على (إكس) عدم استهداف أي أفراد أمريكيين في دبي مشيرة إلى أن “النظام الإيراني يقوم بترويج معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإخفاء حقيقة أن قدراته العسكرية قد تراجعت بشكل كبير وأصبحت منهكة”.

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد أعلن أمس الجمعة أن بلاده أرسلت مقترحا من 15 بندا لإيران لإنهاء الحرب.

وقال ويتكوف في كلمة خلال منتدى المستقبل “لدينا اتفاق مكون من 15 نقطة مطروح على الطاولة وقد كان بحوزة الإيرانيين منذ فترة ونحن نتوقع ردا منهم” مشيرا إلى أن من شأن هذا الاتفاق “أن يحل المسألة برمتها”.

وتتصاعد وتيرة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران في ظل سعي حثيث من واشنطن لتقويض البنية العسكرية الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأول من أمس الخميس تمديد تأجيل قصف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام بعد أن أرجأ مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ تهديده بضربها.