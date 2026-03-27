الصليب الأحمر الدولي: لبنان يواجه تحديات إنسانية جسيمة وفرقنا لا تزال حاضرة بالجنوب

الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه بالمدير الاقليمي للصليب الاحمر الدولي

أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولاس فون آركس اليوم الجمعة أن لبنان يواجه تحديات إنسانية جسيمة فيما شدد على أن فرق اللجنة “لا تزال حاضرة على الأرض في جنوب لبنان خصوصا في منطقتي (تبنين ومرجعيون)”.

وقال آركس في تصريح للإعلاميين بعد لقائه على رأس وفد الرئيس اللبناني جوزاف عون في القصر الجمهوري إن “مخاوف المجتمعات في الجنوب من انقطاع المساعدات الإنسانية وخدمات الرعاية الصحية تتزايد في الوقت الذي تتقطع فيه الروابط بين الجنوب وسائر البلاد أكثر فأكثر”.

وأكد دعم الصليب الأحمر اللبناني “الذي يبرهن متطوعوه يوميا عن شجاعة استثنائية عبر استجابتهم الإنسانية وإنقاذهم الأرواح تحت ضغوط هائلة”. وأشار الى تدهور الوضع الإنساني يوما بعد يوم وان المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر حيث اضطرت مجتمعات بأكملها في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت إلى النزوح مرارا وتكرارا في حين يرزح آخرون تحت وطأة ضغوط متواصلة مع استمرار صدور أوامر الإخلاء. وشدد على ضرورة ضمان حماية المدنيين وأن يتمكنوا عند توقف الأعمال القتالية من العودة إلى ديارهم بشكل “آمن وطوعي وبطريقة تحفظ كرامتهم”.

وأكد ان اللجنة الدولية “حاضرة في الميدان” وتقدم الدعم إلى الذين صمدوا في المناطق المتضررة من النزاع ودعم الجهات الفاعلة الأخرى النازحين في مراكز الإيواء. وأشار آركس إلى ان فرق الصليب الاحمر الدولي ساهموا في تأمين الوصول إلى المياه لأكثر من 800 ألف شخص من خلال ضمان استمرارية تشغيل محطات الضخ وإيصال المساعدات الأساسية إلى نحو 10 آلاف شخص في مختلف القرى إضافة إلى دعم المستشفيات لضمان استمرارها في تقديم العلاج للجرحى والمرضى. وشدد المسؤول في الصليب الاحمر الدولي على ضرورة ضمان الحق في الوصول إلى المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني.

واعتبر ان لبنان يواجه اليوم “تحديات إنسانية جسيمة” مؤكدا ان حماية المدنيين تشمل أيضا حماية الأنظمة والخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها للبقاء مثل المياه والرعاية الصحية والكهرباء.

وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطلع الرئيس عون على عمل اللجنة في ضوء استمرار التصعيد العسكري في عدد من البلدات والقرى اللبنانية والعمليات الانسانية التي تقوم بها اللجنة بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني والتنسيق مع الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب.

وتناول الوفد تدهور الوضع الانساني والصعوبات التي تواجه الفرق في أثناء عملها مؤكدا استمراريتها في العمل وتأمين المستلزمات للمستشفيات والمراكز الصحية وإيصال المساعدات.