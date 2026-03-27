الرئيس السوري يزور برلين الاثنين

الرئيس السوري أحمد الشرع

يزور الرئيس السوري أحمد الشرع ألمانيا حيث يلتقي المستشار فريدريش ميرتس الاثنين، بحسب ما أفاد متحدث حكومي في برلين الجمعة.

وقال الناطق باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس إن “المستشار سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في مقر المستشارية الاثنين… في زيارته الأولى” للبلاد منذ توليه السلطة في دمشق عقب إطاحة حكم بشار الأسد في أواخر العام 2024.

وكانت الزيارة مقررة في كانون الثاني/يناير، لكن الجانب السوري طلب إرجاءها، بحسب ما أعلنت برلين في حينه، لتزامن موعدها مع توتر بين القوات الحكومية السورية والكردية، انتهى بتوقيع اتفاق بين الطرفين.