كالاس تتهم موسكو بتزويد طهران معلومات استخبارية “لقتل أميركيين”

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس روسيا بتزويد إيران معلومات استخبارية “لقتل أميركيين” خلال الحرب في الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع في فرنسا الخميس.

وقالت كالاس “لاحظنا أن روسيا تساعد إيران على المستوى الاستخباري لاستهداف أميركيين، لقتل أميركيين، وروسيا تزوّد أيضا إيران بمسيّرات لتتمكن من مهاجمة الدول المجاورة، إضافة إلى القواعد الأميركية”.

أضافت “اذا أرادت الولايات المتحدة أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط (…) عليها أيضا الضغط على روسيا لئلا تتمكن من مساعدة (إيران) في هذا المجال”.

