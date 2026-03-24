“مجلس حقوق الإنسان” يعقد جلسة طارئة حول الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة غدا الأربعاء

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء عن عقد جلسة طارئة للمجلس غدا الأربعاء لبحث تداعيات العدوان العسكري الذي شنته إيران منذ 28 فبراير 2026 واستهدف عددا من الدول من بينها دولة الكويت إلى جانب البحرين والأردن وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد المتحدث بالنيابة عن المجلس باسكال سيم خلال إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف بأن الجلسة جاءت بناء على طلب رسمي تقدمت به مملكة البحرين بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن لافتا إلى أن مجموعة الدول المعنية تعتزم أيضا تقديم مشروع قرار للمصادقة عليه.

وتأتي هذه الجلسة في إطار تحرك خليجي وعربي في جنيف لبحث سبل التعامل مع التصعيد الأخير وتعزيز حماية المدنيين وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة إدانات شديدة للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن ومطالبات بالتوقف الفوري إضافة إلى مطالبة إيران بدفع تعويضات كاملة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والبيئة.