صندوق الأمم المتحدة للسكان: تصاعد الأعمال العدائية في لبنان يؤثر بشدة على النساء والفتيات

أكثر من مليون شخص سجلوا أنفسهم كنازحين من بينهن 12200 نساء حوامل

حذر (صندوق الأمم المتحدة للسكان) اليوم الاثنين من أن تصاعد الأعمال العدائية في لبنان يؤثر بشدة على النساء والفتيات اللواتي يشكلن 20 بالمئة من الضحايا المبلغ عنهم و54 بالمئة من اللاجئين في المرافق الحكومية.

وذكر الصندوق في بيان له أن أكثر من مليون شخص سجلوا أنفسهم كنازحين من بينهن 12200 نساء حوامل ومن المتوقع أن تضع 1350 منهن مواليدهن خلال 30 يوما.

وحذر في هذا المجال من ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والمواليد والعدوى وسوء ظروف النظافة الصحية في الملاجئ المكتظة نتيجة الهجمات على المرافق الصحية وإغلاق المستشفيات والعيادات علاوة على حرمان مئات الآلاف من النساء والفتيات من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية الأساسية وخدمات صحية أساسية متعددة.

وأكد (صندوق الأمم المتحدة للسكان) أنه يعمل بالشراكة مع الحكومة اللبنانية والجهات الإنسانية الفاعلة على توسيع نطاق خدمات الصحة والحماية الطارئة مشددا على أن التمويل العاجل ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن أمران أساسيان لحماية صحة وكرامة النساء والفتيات.

وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية قد أعلنت أن العدد الإجمالي لقتلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 حتى 22 مارس الجاري ارتفع إلى 1029 قتيلا في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 2786 جريحا.