سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس وزراء المملكة المتحدة أدان خلاله الهجمات الإيرانية على دولة الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم من معالي كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة نقل سموه خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وأكد معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة خلال الاتصال إدانة بلاده الشديدة للهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت والرفض القاطع لاستهداف المنشآت الحيوية والمدنية باعتباره انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كما شدد معاليه على أهمية الحوار واتخاذ القنوات الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع مجددا وقوف بلاده التام إلى جانب دولة الكويت وتسخير إمكاناتها لدعم كافة الإجراءات المتخذة لحفظ أمنها واستقرارها.

وعبر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن خالص شكره لمعالي رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة على هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين الجانبين معربا سموه حفظه الله عن بالغ تقديره لموقف المملكة المتحدة الصديقة الثابت في دعم دولة الكويت قيادة وشعبا لصون أمنها واستقرارها متمنيا لمعاليه موفور الصحة وتمام العافية.