الأمين العام للتعاون الإسلامي يهنئ قادة الدول الأعضاء بعيد الفطر المبارك

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الخميس قادة الدول الأعضاء في المنظمة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1447 هجري.

وأعرب طه في رسالة تهنئة عن أمله الصادق في أن تكون مناسبة لزوال المحن والمآسي عن المسلمين في كل مكان وانفراج أزماتهم لتحل بدل الخلافات المحبة ويسود السلام والاستقرار جميع أرجاء العالم الإسلامي.

كما أعرب عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان تقديرا لجهودهم المباركة في رعاية المنظمة.

ودعا المولى عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال والطاعات وأن يعيد هذه المناسبة الميمونة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.