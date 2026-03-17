الأغذية العالمي: 45 مليون شخص يواجهون الجوع إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط

برنامج الأغذية العالمي

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن نحو 45 مليون شخص إضافي يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد هذا العام في حال لم يتوقف الصراع في الشرق الأوسط بحلول يونيو القادم وفي حال استمرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.

وأكد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ورئيس العمليات كارل سكاو خلال إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف أن استمرار النزاع سيؤثر بشكل بالغ على الأسر الأكثر ضعفا حول العالم لافتا الى ان نحو 318 مليون شخص حول العالم يعانون بالفعل من نقص الغذاء.

ولفت سكاو إلى أن التوترات في مضيق هرمز وحرص مشغلي السفن على تجنب المرور عبر باب المندب أدى إلى تأخيرات وتكاليف شحن أعلى للعمليات الإنسانية العالمية حيث تأثرت سلاسل التوريد الإنسانية إلى كل من أفغانستان والسودان وغيرهما من الدول التي تشهد أزمات إنسانية حادة.

وأضاف أن هذه التحديات رفعت تكاليف تشغيل برنامج الأغذية العالمي بنسبة 18 في المئة ما يقلل من قدرة البرنامج على شراء الغذاء أو تقديم مساعدات نقدية كافية للمستفيدين.

وأضاف ان البرنامج الاممي اضطر إلى تقليص حصص الغذاء المنقذ للحياة في السودان كما خفض الدعم الموجه للأطفال ليصل إلى طفل واحد من بين كل أربعة أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد في أفغانستان التي تشهد أسوأ أزمة سوء تغذية عالمية حاليا.

وأضاف انه وفقا لتقرير جديد صادر عن البرنامج فإن الدول المعتمدة على الاستيراد في أفريقيا وآسيا ستكون الأكثر عرضة لتفاقم الجوع حيث من المتوقع ان يسجل البرنامج زيادة بنسبة 21 في المئة في نسبة الجوع في غرب ووسط إفريقيا و17 في المئة في شرق وجنوب إفريقيا و24 في المئة في آسيا.

وحذر من أن أي زيادة إضافية في انعدام الأمن الغذائي دون موارد إضافية من شأنها ان تؤدي إلى كارثة في بعض الدول الأكثر ضعفا.