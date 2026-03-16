الجيش الأمريكي يعلن ضرب أكثر من 7 آلاف هدف في إيران منذ بدء الحرب

من القصف على طهران

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين ضرب أكثر من سبعة آلاف هدف في إيران منذ بدء عملية “الغضب الملحمي” في 28 فبراير الماضي.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في تحديث للعمليات العسكرية على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي أنها “دمرت أو ألحقت ضررا” بأكثر من 100 سفينة إيرانية كما قامت بأكثر من 6500 طلعة جوية منذ بدء العمليات العسكرية.

وأوضحت (سنتكوم) أن أهداف الضربات تشمل “مراكز القيادة والسيطرة ومباني مقرات الحرس الثوري الإيراني ومواقع استخبارات الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الصواريخ الباليستية”.

وبدأت الولايات المتحدة عمليات عسكرية مشتركة مع الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران منذ نحو ثلاثة أسابيع.